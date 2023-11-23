Общество 23 ноября 2023, 16:11 Депутаты Курской области рассказали о намерении развивать в регионе агротуризм

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Депутаты Курской областной думы побывали в Курском и Мантуровском районах, посетив козью ферму «Березка» в деревне Петровское. В этом месте производят уникальный местный сыр, которые туристы могут изготовить своими руками. Парламентарии считают, что в регионе стоит активнее развивать агротуризм, написал сайт Infox.

На ферме производят экологически чистую и полезную продукцию, причем на отечественном оборудовании. Кроме того, у фермы имеется собственное пастбище, которое дает высококачественные корма. Однако проблема заключается в том, что продукция на прилавки региона практически не поступает, а идет в другие субъекты России.

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Парламентарии отметили, что для привлечения туристов в регион необходима поддержка со стороны органов власти как продвижения продукции, так и развития самого агротуризма.