Депутаты Краснодара не будут сокращать расходы на казаков в будущем году

Накануне депутаты КПРФ при формировании бюджета 2021 года предложили уменьшить расходы на казаков. Они выдвинули идею направить разницу в 20 миллионов рублей на поддержку программы «Развитие образования МО Краснодар». Так, можно было выделить деньги на поддержку школ и детских садов.

«У нас в некоторых детских садах и школах окна выпадают, а на вещи, не связанные с жизнедеятельностью города мы выделяем дополнительные бюджетные средства», — пояснил член КПРФ Дмитрий Коломиец.

За такую инициативу отдали голоса только 13 человек, против — 24, четыре парламентария предпочли воздержаться. В целом на заседании был 41 депутат, отсутствовали 10.