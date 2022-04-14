Депутаты Костенко и Демченко предложили облегчить доступ здравницам к господдержке

Депутаты от Краснодарского края Иван Демченко и Наталья Костенко предложили обеспечить дополнительный доступ к господдержке санаторно-курортной отрасли России. Соответствующий законопроект был направлен в Минфин, Минэкономразвития и Минздрав РФ, написала «Парламентская газета».

В данный момент многие санатории не могут воспользоваться мерами поддержки, так как не попадают в категорию МСП. В то время как новый законопроект позволит отнести их к субъектам малого и среднего предпринимательства.

По словам законодателей, пандемия коронавируса нанесла существенный урон по санаторно-курортной отрасли. Из-за карантинных ограничений во всех здравницах с конца марта до июня 2020 года действовал запрет на прием и размещение постояльцев. На конец 2020 года число здравниц сократилось до 1752, хотя еще в 2012 году было 1905.

Кроме того, что здравницы будут отнесены к субъектам МСП, по новому законопроекту они смогут участвовать в программах льготного кредитования и рефинансирования по ставке не выше 13,5% годовых.