Общество 29 марта 2023, 19:35 Депутаты из Красноярска предложили оплачивать лечение онкобольных на дому из средств ОМС

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Красноярские депутаты подготовят изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан», касающейся льготного обеспечения онкобольных таблетированной «химией». Об инициативе рассказал председатель регионального комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев, написала «Парламентская газета».

По словам Зайцева, депутаты предложили оплачивать процедуры для онкобольных из Фонда обязательного медицинского страхования. На данный момент амбулаторная помощь для таких пациентов финансироваться из средств ОМС не может.

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Депутат отметил, что только в прошлом году краевой бюджет дополнительно потратил на таблетированную химиотерапию 500 миллионов рублей, что крайне невыгодно для региона.