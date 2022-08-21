Депутаты Госдумы выразили соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

Депутаты Госдумы выразили соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с гибелью дочери. Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля. СК возбудил уголовное дело.

Первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RT заявил, что убийство должно быть расследовано, а правоохранительные органы — дать ответ на вопрос, кто был к нему причастен.

Депутат Евгений Федоров назвал гибель дочери жесточайшим жизненным ударом для Дугина. Он добавил, что преступление связано с политикой, поскольку есть сообщения, что сам философ должен был ехать в той машине.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что раскрытие преступления должно стать делом чести для полиции.

«Искренне соболезную Александру Дугину в связи с трагической гибелью дочери. Раскрытие этого преступления должно стать делом чести для российской правоохранительной системы», — написал он в своем Telegram.

Следователи установили, что сдетонировавшее взрывное устройство заложили под днище автомобиля со стороны водителя. В СК подчеркнули, что собранные данные позволяют говорить, что убийство было заказным.