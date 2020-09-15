Депутаты Госдумы решили сделать прививку от коронавируса

Российские врачи продолжают прививать добровольцев от коронавируса. Одними из участников испытаний стали некоторые депутаты Госдумы, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

«Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записалась в число добровольцев и будут проходить вакцинирование», — рассказал Володин в эфире канала «Россия 24».

В начале сентября вакцинацию от COVID-19 уже прошли министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За состоянием здоровья всех добровольцев постоянно следят врачи. Но, по словам привившихся, после введения препарата они себя хорошо чувствуют.

Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат показал свою эффективность во время клинических испытаний. Теперь в России стартовал этап вакцинации добровольцев.

Первые партии лекарства уже отправили в регионы страны. Кроме того, производители вакцины получили заявки на приобретение препарата от более чем 20 стран.