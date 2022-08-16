Депутаты Госдумы разработали законопроект, который сделает общие собрания по ЖКХ более прозрачными

В Госдуме разработали законопроект, который сделает общие собрания по ЖКХ более прозрачными и упростит оспаривание нечестно принятых решений. Об этом написала «Парламентская газета».

В законопроекте говорится, что собственники многоквартирного дома должны быть заранее осведомлены о проведении общего собрания по электронной почте, а результат волеизъявления должен быть размещен на видном месте вместе с информацией о голосовании каждой квартиры.

«Так люди смогут убедиться, что их голоса посчитали правильно и что они вообще участвовали в собрании, поскольку сейчас бывает, что мнение искажается или появляются подписи тех, кто вообще не голосовал», — сообщила зампред Комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она уточнила, что уведомление о предстоящем собрании должно появиться в системе ГИС ЖКХ не менее чем за десять дней.

Электронные протоколы должны храниться в базе ГИС ЖКХ весь период, что стоит дом. Бумажные версии по истечении трех лет нужно передавать для хранения в доме. В случае, если у жильцов возникли какие-то сомнения о подлинности протоколов, госжилинспекция обязана провести проверку и не давать ходу липовому решению.