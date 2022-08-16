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    16 августа 2022, 10:29

    Депутаты Госдумы разработали законопроект, который сделает общие собрания по ЖКХ более прозрачными

    Оксана Лавнюженко

    В Госдуме разработали законопроект, который сделает общие собрания по ЖКХ более прозрачными и упростит оспаривание нечестно принятых решений. Об этом написала «Парламентская газета».

    В законопроекте говорится, что собственники многоквартирного дома должны быть заранее осведомлены о проведении общего собрания по электронной почте, а результат волеизъявления должен быть размещен на видном месте вместе с информацией о голосовании каждой квартиры.

    «Так люди смогут убедиться, что их голоса посчитали правильно и что они вообще участвовали в собрании, поскольку сейчас бывает, что мнение искажается или появляются подписи тех, кто вообще не голосовал», — сообщила зампред Комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева.

    Она уточнила, что уведомление о предстоящем собрании должно появиться в системе ГИС ЖКХ не менее чем за десять дней.

    Электронные протоколы должны храниться в базе ГИС ЖКХ весь период, что стоит дом. Бумажные версии по истечении трех лет нужно передавать для хранения в доме. В случае, если у жильцов возникли какие-то сомнения о подлинности протоколов, госжилинспекция обязана провести проверку и не давать ходу липовому решению.