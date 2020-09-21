Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о сносе и реконструкции любого жилья

Регионам захотели дать возможность сносить любые жилые дома, необязательно аварийные. Законопроект уже внесли в Госдуму.

Законопроект выдвинули сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По их мнению, такая инициатива поспособствует улучшению жилищных условий горожан.

Решение о сносе должны принять две трети собственников и арендаторов. А порядок учета голосов будут разрабатывать местные власти. Взамен на снос жильцам в обязательном порядке должны предложить денежную компенсацию или жилье по проекту реновации, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Впервые о возможности распространить программу обновления жилья по регионам заговорил вице-премьер Марат Хуснуллин. Однако, по его мнению, процесс этот будет не быстрым.