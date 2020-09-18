Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о реновации по всей России

Сенаторы внесли в Госдуму проект поправок в закон о реновациях. Он предполагает возможность обновить жилищный фонд во всех регионах России в случае согласия двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. В пояснительной записке указано, что собственникам, которые попадают под программу, будет положено равнозначное жилье в обмен на старое.

Помимо новой квартиры собственники также смогут получить равноценную денежную компенсацию.

Впервые о возможности распространить программу обновления жилья заговорил вице-премьер Марат Хуснуллин, который указал на проблему стареющего жилья в регионах.

Ранее сообщалось, что власти Москвы опубликовали новый график программы реновации, которая будет проходить в несколько этапов. Первый продлится до 2024 года, второй пройдет с 2025 по 2028 год, а третий — с 2029 по 2032 год. Программа стартовала в 2017 году. Она предусматривает расселение из старых пятиэтажек почти одного миллиона человек.