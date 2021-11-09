Депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных трудовых правах для россиян

Депутаты в Госдуме в третьем, окончательном чтении приняли два проекта закона о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми. Также эти документы касаются тех, кто ухаживает за инвалидами I группы.

Первый законопроект предлагает установить допгарантии трудовых прав сотрудников с детьми при работе в ночное время, поездках в командировку, сверхурочной работе. Об этом написал ТАСС.

По Трудовому кодексу РФ женщины, у которых есть дети младше трех лет, имеющие инвалидность люди, работники с детьми-инвалидами, а также работники-мамы и папы, которые воспитывают ребенка без одного родителя, а также осуществляющие уход за больными членами семей могут привлекаться к работе ночью исключительно с их письменного согласия. Кроме того, такая трудовая деятельность не должна быть запрещена им по состоянию здоровья.

«Проектом федерального закона предлагается установленный для работников, воспитывающих детей без второго супруга, возраст детей увеличить до 14 [лет]», — сказано в пояснительной записке.

Также письменное согласие на ночную работу должны давать работники с ребенком до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом, или сотрудники, у кого трое или более детей до 14 лет.

На одиноких отцов и матерей, воспитывающих детей до 14 лет, эта мера тоже должна распространяться. Такие же гарантии должны быть и при оправлении таких сотрудников в командировку.

Парламентарии также приняли проект закона о включении работников, которые ухаживают за инвалидами I группы, в круг лиц, имеющих права на ежегодные дополнительные отпуска с заработной платой продолжительностью до 14 календарных дней. Заработная плана в этот период сохраняться не будет.