Общество 19 января 2023, 13:41 Депутаты Госдумы предложили выгнать курильщиков подальше от детских площадок

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, в котором предложил запретить курение ближе чем в 15 метрах от детской площадки. Об этом сообщил RT.

В настоящее время запрет действует лишь непосредственно в самой детской спортивно-игровой зоне. Но нередко можно увидеть родителей, которые выходят за ее границу и курят. По мнению депутата, это наносит вред здоровью детей.

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«В этой связи предлагаю совместно проработать законодательную инициативу, а также прошу определить позицию министерства по целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на курение на расстоянии менее чем 15 метров от границ детской площадки», — написал Султан Хамзаев.

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Именно такое расстояние в настоящее время определено для курильщиков по отношению к вокзалам, аэропортам, станция метро.