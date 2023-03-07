Общество 07 марта 2023, 16:43 Депутаты Госдумы предложили ввести льготы для работодателей, трудоустраивающих подростков

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Депутаты Государственной Думы совместно с Минтрудом прорабатывают законопроект, который благодаря льготам простимулирует компании, трудоустраивающие подростков. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Государственные компании предлагается освободить от уплаты страховых взносов на пенсионное обеспечение несовершеннолетних. Так, пониженная ставка для таких работодателей может составить 7,6% вместо 30%.

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По данным исследования, проведенного Общероссийским народным фронтом, девять из десяти подростков хотели бы заработать свои первые деньги до наступления совершеннолетия.

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