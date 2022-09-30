Депутаты Госдумы предложили усилить пропускной контроль в школах | 360°

Общество 30 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Депутаты Госдумы предложили усилить пропускной контроль в школах

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ограничить посторонним доступ на территории школ. Об этом сообщил RT.

Депутаты отметили, что в связи с произошедшей недавно трагедией в Ижевске стало ясно, что необходимо повышать безопасность в школах. Они предложили запретить проход посторонних на школьные территории в период проведения занятий. Также депутаты предложили ограждать школы высоким забором и снабжать воротами запирающимися изнутри, которые будут открываться за 30 минут до начала уроков в школе.

Реклама

Реклама

0 0 0 0 0 0