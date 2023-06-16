Общество 16 июня 2023, 10:08 Депутаты Госдумы предложили упразднить устаревшие статьи КоАП «Ведомости»: депутаты Госдумы предложили отменить 25 статей КоАП из-за их неактуальности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы предложили отменить 25 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива поступила от фракции «Новые люди», написали «Ведомости».

По словам авторов законопроекта, отмена некоторых статей позволит снизить административное давление на граждан и бизнес. Необходимые документы уже направили для получения официального отзыва правительства.

Реклама

Основной блок поправок связан с отменой дублирующих норм кодекса, по которым можно штрафовать предпринимателей. К примеру, предлагается отменить статью о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности, которую ввели во время эпидемии коронавируса. Еще одна статья, подлежащая упразднению, по мнению депутатов, — о штрафах за незаконную продажу билетов на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей представить предложения по изменению уголовного законодательства РФ для снижения давления на бизнес. Кроме того, необходимо учредить премию в области предпринимательской деятельности для российских компаний.