Депутаты Госдумы предложили сделать продленки частью образовательного процесса

Госдума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленок в начальной школе. Если его примут, группы продленного дня станут частью образовательного процесса, сообщил в Telegram-канале председатель Думы Вячеслав Володин.

По его мнению, федеральные нормы должны гарантировать создание продленок в школах.

«Наряду с присмотром и уходом за детьми должна осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия», — озвучил он предложение депутатов.

Документ устанавливает право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня. Эта мера призвана снизить родительскую плату за занятия детей в этих группах. Принимать решение об открытии групп в образовательной организации предлагается с учетом мнения родителей.

«По этому вопросу еще есть над чем работать. Сегодня группы продленного дня есть только в трети школ. Решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений», — отметил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что вопрос нужно обсудить с родительским и учительским сообществом.

Председатель Госдумы напомнил, что в феврале в его канале был запущен опрос о том, стоит ли создавать единые стандарты работы продленок. За такую меру проголосовали 72% участников.