Общество 19 января 2023, 11:52 Депутаты Госдумы предложили предоставить мобилизованным бесплатную юридическую помощь

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Законопроект о предоставлении мобилизованным и их семьям бесплатной юридической помощи в ближайшее время представят в Госдуме. Об этом написала «Парламентская газета».

Как отметила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, важно было устранить моменты, которые препятствуют защите прав мобилизованных.

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«На первом заседании рабочей подгруппы мы подготовим предложения. Скорее всего, это будет пакет новых законодательных инициатив», — сказала она.

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По словам сенатора, каждый регион решает проблему помощи мобилизованным по-своему. Однако уже сейчас большинство профильных министерств дали положительное заключение по поводу законопроекта.

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