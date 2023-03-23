Общество 23 марта 2023, 12:10 Депутаты Госдумы предложили открыть доступ к оцифрованным архивам родословных россиян

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В Госдуме предложили открыть доступ к оцифрованным архивам, помогающим проследить историю семьи. По словам заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова, система будет двухуровневой. Об этом написала «Парламентская газета».

Кроме того, за доступ к документам с человека может взиматься плата.

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«Первый уровень — справочно-поисковые средства, или, попросту говоря, машиночитаемые заголовки. <…> Дальше он переходит на второй уровень. Здесь необходимо авторизоваться и после этого заказать дело к просмотру», — отметил Наумов.

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Бесплатными предлагается сделать следующие документы: об оккупации и освобождении территорий во время Великой Отечественной войны, данные об участниках Великой Отечественной войны, наградные документы войны, похозяйственные книги 1932–1946 годов и другие.