Общество 20 апреля 2023, 10:48 Депутаты Госдумы предложили организовать службу соцпомощи для многодетных мам по уходу за детьми

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Для помощи многодетным мамам в воспитании детей необходимо организовать социальную службу с бесплатными нянями. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, на сегодняшний день в России действует система долговременного ухода в основном за пожилыми людьми и инвалидами.

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Существующий механизм можно применить и при воспитании детей, хорошей альтернативой ясельным группам могут стать сертифицированные няни. Отмечается, что подобные инициативы постепенно начинают развиваться в регионах страны.