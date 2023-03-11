Общество 11 марта 2023, 17:37 Депутаты Госдумы предложили ограничить обмен военнопленными с Украиной Депутат Швыткин: у украинских военнопленных не должно быть второго шанса на обмен РИА «Новости»

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Попавшие в плен солдаты ВСУ не должны иметь право на повторный обмен. К этому призвал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он поделился мнением в интервью изданию URA RU.

Депутат отметил, что речь идет об определенной категории украинских солдат. К ней он отнес повторно попавших в российский плен военнослужащих ВСУ, которые ранее уже подлежали обмену.

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«[Для них] требуются карательные меры более жесткого характера», — сказал Швыткин.

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По его мнению, такую категорию пленных уже не стоит заносить ни в какие списки для обмена. Напротив, этих украинских военнослужащих стоит сажать в тюрьмы. Швыткин отметил, что в этом случае стоит выбирать через суды сроки заключения вплоть до пожизненного.

Днем ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что власти Украины отказались возвращать на родину 70 сограждан, попавших в плен союзных сил.