Общество 24 мая 2023, 15:04 Депутаты Госдумы предложили наделить ТСЖ правом составлять протоколы о нарушениях режима тишины

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Депутаты Госдумы выступили с инициативой наделить управляющие компании и ТЖС правом составлять административные протоколы о нарушениях режима тишины в многоквартирных домах. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, с момента сдачи новостройки у жильцов будет год для проведения ремонта в квартире без штрафов за шум.

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При нарушениях после завершения временного моратория управляющие компании будут вправе делать предупреждение жильцам, а в случае игнорирования самостоятельно составить административные протоколы.