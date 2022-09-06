Общество 06 сентября 2022, 00:35 Поделиться Telegram

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Viber Депутаты Госдумы предложили изменить этикетки на алкогольной продукции RT: в Госдуме предложили изменить этикетки на алкогольной продукции РИА "Новости"

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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по международным делам нижней палаты парламента Леонидом Слуцким разработали законопроект об изменениях этикетки алкогольной продукции. Речь идет об указании на ней информации о вреде алкоголя, сообщил RT.

Один из авторов инициативы Ярослав Нилов заявил, что предлагается указать надпись «Алкоголь вам враг!». Депутаты также проанализировали успешный международный опыт по аналогичной проблеме. Оказалось, что снижает уровень потребления спиртного населением размещение на этикетке пиктограмм о вреде алкоголя для несовершеннолетних, беременных женщин, водителей.

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«Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару (упаковку), помещается в рамку красного цвета с белым фоном», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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В Госдуме также предлагали запретить продажу спиртных напитков в прибрежной и парковых зонах. Ранее сообщалось о планах «Почты России» в порядке эксперимента начать торговлю крепкими напитками. Однако эту инициативу раскритиковали в Национальном союзе защиты прав потребителей.

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