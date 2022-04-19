Депутаты Госдумы предложили без суда блокировать сайты с рекламой «веселящего газа»

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который предлагает в досудебном порядке блокировать сайты, размещающие информацию о продаже и употреблении в качестве наркотика закиси азота, или «веселящего газа». Об этом «Парламентской газете» рассказала зампред Комитета палаты по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

В прошлом году приняли закон, ограничивающий оборот закиси азота, однако пропаганда его употребления по-прежнему встречается на различных сайтах и в соцсетях.

«Кроме того, на сайте может не быть прямой пропаганды, но он может называться, например, fool gas или crazy gas, что ориентирует на употребление закиси азота не по назначению, а для одурманивания», — отметила Костенко.

Законопроект предлагает расширить список причин, по которым сайт могут добавить в реестр запрещенных в досудебном порядке. Если закон примут, в реестр будут добавлять любые страницы, где публикуют информацию о сбыте закиси азота и его употребления в целях, кроме производства пищевой продукции, медицинского, промышленного или технического применения.