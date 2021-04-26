Депутаты Госдумы попросили назвать столичную улицу в честь Лужкова

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что парламентарии направили мэру столицы Сергею Собянину просьбу о присвоении одной из улиц города имени бывшего градоначальника Юрия Лужкова, написала газета «Известия».

Он уточнил, что депутаты получают многочисленные обращения граждан об увековечивании имени Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год.

«Во многом именно его организаторские таланты, профессиональные и личные качества позволили переломить критическую социально-экономическую ситуацию, обеспечить стабильное и поступательное развитие столичного региона», — отметил Хинштейн.

Документ был подписан главами фракций «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия», а также четырьмя вице-спикерами и более чем 30 депутатами Госдумы РФ.