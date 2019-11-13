Депутаты Госдумы пообещали контролировать наказания за нападение на врачей

Комитет Госдумы по охране здоровья взял на парламентский контроль исполнение правоохранительными органами принятых летом поправок в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за воспрепятствование оказанию медпомощи. Председатель комитета Дмитрий Морозов заявил о готовности реагировать на жалобы из регионов. Парламентарии уже помогли урегулировать ситуацию в Кургане.

Медики скорой помощи подняли проблему избиения врачей во время работы Подробнее

В сентябре Морозов направил запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой обратить внимание на инцидент, который произошел в Кургане 11 августа 2019 года. Тогда знакомые пациента с травмой головы напали на бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов. Из-за угроз оказать помощь пострадавшему медики смогли только после звонка в полицию и прибытия участкового. Агрессивные приятели пациента отделались лишь штрафом одному из них за «мелкое хулиганство» (то есть 600 рублей). Тогда как, согласно летним поправкам, штраф по статье КоАП «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» составляет от четырех до пяти тысяч рублей.

В действиях полиции нашли нарушения уголовно-процессуального законодательства. Отметили, что представитель скорой помощи направлял в прокуратуру заявление «о принятии мер в отношении неустановленных лиц, препятствовавших оказанию медицинской помощи во время осуществления выезда», однако проверку по нему не провели. В итоге от начальника полиции потребовали устранить нарушение и организовать дополнительную проверку обстоятельств инцидента.

Дмитрий Морозов указал, что время является важнейшим фактором в медицине. Новые поправки защищают его, не давая препятствовать оказанию помощи.

За помехи в работе врачей предложили сажать в тюрьму Подробнее

«Такого в российском законодательстве прежде никогда не было. Это не просто юридические новеллы, это путь к новой ментальности, которую всем — и врачам, и пациентам, и правоохранителям — еще только предстоит осмыслить», — отметил парламентарий.

Морозов подчеркнул необходимость реализации прав, доведения дел до судов и привлечения СМИ. Он пообещал, что Комитет всегда готов оказать поддержку медикам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснил, что новые статьи появились не на пустом месте. Им предшествовал ряд получивших широкий резонанс инцидентов, в результате одного из которых пациент погиб в машине скорой помощи, которой не уступили дорогу.

Летние нововведения дают почву к рассмотрению любого нападения или причинения вреда медработнику сквозь призму его профессиональной деятельности. За попытки помешать работе медика предусмотрена различная ответственность. Если действия стороннего лица повлекли тяжкий вред здоровью пациента, его лишат свободы на срок до двух лет. В случае гибели пациента срок заключения составит до четырех лет. Предусмотрены и меры для водителей, отказавшихся пропустить скорую: им грозит штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок до одного года.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что препятствие работе медиков — угроза для жизни пациента, то есть противоправное деяние, и за него неминуемо должна наступать ответственность. Сейчас в обществе только формируется понимание этого.