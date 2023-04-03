Общество 03 апреля 2023, 11:39 Депутаты Госдумы поддержали предложение обязать россиян впускать в квартиры работников ЖКХ

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Минстрой России выступил с инициативой обязать жильцов впускать в свои квартиры работников ЖКХ, и депутаты уже поддержали эту идею. Об этом RT рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев

По его мнению, из-за ограничения допуска сотрудников ЖКХ в квартиры нет возможности своевременно проверять правильность эксплуатации приборов газа, водоснабжения и электричества.

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Однако депутат подчеркнул, что важно, чтобы к людям приходили только высокопрофессиональные работники. Иначе из-за обслуживания оборудования некомпетентными компаниями происходят несчастные случаи. В частности, взрывы газа.

«Чтобы в дома приходили те люди, которые занимаются обслуживанием именно данной коммунальной услуги. Если это ресурсоснабжающая компания, например, по воде, то они должны иметь официальные документы. А может быть [приходить] в сопровождении кого-то из управляющей компании, чтобы не просто заходил кто хочет. Всё-таки какие-то ограничения должны быть, но не такие жёсткие, как сегодня», — подытожил Павел Качкаев.

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