Депутаты Госдумы отправили бумажные трудовые книжки в историю

Согласно нововведениям, с 1 января 2021 года любой наемный работник сможет выбрать между бумажным или электронным документом — как ему покажется удобнее. Работодатель обязан в письменном виде уведомить своих подчиненных об этом праве до 30 июня 2020 года.

Россияне получат 118 дней отдыха в 2020 году: календарь Подробнее

«Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приведены на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Уже известен механизм перехода на электронную форму учета трудовых отношений. Так, каждый наемный работник до 31 декабря 2020 года включительно может подать своему работодателю письменное заявление, в котором сообщит, какую форму ведения трудовой он выбирает.

Если заявление не будет подано, работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Тем же, кто будет впервые устраиваться на работу после 1 января 2021 года, бумажные трудовые оформлять уже не будут.