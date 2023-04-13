Общество 13 апреля 2023, 18:39 Депутаты Госдумы начнут подготовку закона по изучению арктических грунтов в весеннюю сессию

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Ситуация с ускоренным таянием вечной мерзлоты в арктической зоне требует комплексного подхода для прогнозирования и оценки состояния грунтов. В этой связи депутаты Комитета Госдумы по освоению Дальнего Востока и Арктики намерены подготовить отдельный закон, сообщила «Парламентская газета».

Сложившаяся экологическая ситуация может повлечь за собой техногенную катастрофу с деформацией зданий в Арктике. По оценкам специалистов, если к 2025 году не предпринять никаких мер по укреплению сооружений, то ущерб от деформаций может составить около пяти триллионов рублей.

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Отмечается, что подготовку нового закона депутаты намерены начать уже в эту весеннюю сессию.