Общество 22 ноября 2023, 17:27 Депутаты Госдумы начали работу над законопроектом, который будет защищать людей от «чародеев»

Читать 360tv в

В Госдуме депутаты начали работать на законопроектом, который будет защищать людей от так называемых чародеев. По словам астролога и публициста Татьяны Борщ, под запрет должны попасть шарлатаны, пытающиеся вылечить людей, написала Pravda.ru.

Причем под действие закона, как заметила астролог, не должны попасть те, кто действительно оказывают помощь.

Реклама

«Астрология, например, помогает гораздо больше, чем психология, потому что она дает понимание будущего, понимание настоящего. И поэтому предложение — разделить эти сферы, убрать действительно аферистов», — добавила Борщ.