Депутаты Башкирии предложили забрать технику у расхитителей полезных ископаемых

Сейчас злоумышленники, которые попались на месте преступления, обязаны выплатить штраф. Однако сумму выплат нельзя сопоставить с причиняемым ущербом.

По мнению депутатов, за противозаконные действия нужно отнимать самосвалы и бульдозеры. Более того, они уточнили, что штрафы нужно повысить. Выплаты должны составить пять тысяч рублей для граждан и 300 тысяч рублей для должностных лиц.