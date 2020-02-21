Депутаты Башкирии предложили забрать технику у расхитителей полезных ископаемых
Башкирские депутаты Курултая призвали ужесточить наказание для расхитителей полезных ископаемых. Об этом сообщил ToDay News Ufa.
Сейчас злоумышленники, которые попались на месте преступления, обязаны выплатить штраф. Однако сумму выплат нельзя сопоставить с причиняемым ущербом.
По мнению депутатов, за противозаконные действия нужно отнимать самосвалы и бульдозеры. Более того, они уточнили, что штрафы нужно повысить. Выплаты должны составить пять тысяч рублей для граждан и 300 тысяч рублей для должностных лиц.