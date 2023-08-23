Общество 23 августа 2023, 11:00 Депутаты Башкирии предложили расширить возможности преподавания в школах родных языков и литературы

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Депутаты Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова предложили расширить возможности преподавания родных языков и литературы, а также ввести ЕГЭ по данным предметам. Об этом написала «Парламентская газета».

В Госсобрании Башкирии обратили внимание на то, что в российской системе образования полноценно используется только каждый десятый язык. То есть из 277 языков и диалектов применяются 24.

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«„Родной язык и родная литература“ являются обязательными для изучения на всех уровнях общего образования», — уточнили в документе.