08 января 2023, 07:54
Депутату предложили сложить полномочия после видеопривета из Мексики
Турчак посоветовал курскому депутату Васильеву сложить полномочия после видео из Мексики
Депутату курской областной думы Максиму Васильеву стоит задуматься о сложении полномочий после опубликованного в социальных сетях видеопривета из Мексики. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
«Верх бесчеловечности и цинизма. Пока жителей Курской области обстреливают, некоторые депутаты позволяют себе попивать пивко и греть булки на курортах. Ни флага, ни Родины, ни мозгов, ни достоинства, ни чести», — отметил онТурчак напомнил, что губернатор Курской области Роман Старовойт уже оценил критично видео Васильева.
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«Надеюсь, что его позицию разделят местные депутаты. Самое правильное, что можно тут сделать, так это сложить свои депутатские полномочия по собственному желанию», — добавил Турчак.
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Ранее в социальных сетях завирусилось видео с Васильевым, который на отдыхе в Мексике кушает креветки и готовит коктейль со словами «Много хорошего настроения, много денег».
При этом сам Васильев утверждал, что ролик, который являлся постановочным, в соцсетях распространил представитель западной Украины.
Депутаты
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