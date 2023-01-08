Общество 08 января 2023, 07:54 Депутату предложили сложить полномочия после видеопривета из Мексики Турчак посоветовал курскому депутату Васильеву сложить полномочия после видео из Мексики Соцсети

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Депутату курской областной думы Максиму Васильеву стоит задуматься о сложении полномочий после опубликованного в социальных сетях видеопривета из Мексики. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Верх бесчеловечности и цинизма. Пока жителей Курской области обстреливают, некоторые депутаты позволяют себе попивать пивко и греть булки на курортах. Ни флага, ни Родины, ни мозгов, ни достоинства, ни чести», — отметил он

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«Надеюсь, что его позицию разделят местные депутаты. Самое правильное, что можно тут сделать, так это сложить свои депутатские полномочия по собственному желанию», — добавил Турчак.

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Ранее в социальных сетях завирусилось видео с Васильевым, который на отдыхе в Мексике кушает креветки и готовит коктейль со словами «Много хорошего настроения, много денег».

При этом сам Васильев утверждал, что ролик, который являлся постановочным, в соцсетях распространил представитель западной Украины.