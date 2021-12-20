Депутату не понравилась любовь детей к зарубежным мультфильмам вместо русских сказок

В Госдуме заметили, что многие дети не знают народных или написанных русскими писателями сказок. Они больше знакомы с иностранными мультфильмами на аналогичные темы.

Недовольство в ходе парламентских слушаний выразила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Нина Останина. Ее слова привело «Дума ТВ».

«61% детей в возрасте от семи до 14 лет не смогли вспомнить ни одной народной сказки или сказки русских писателей. Зато с готовностью назвали иностранные сказки в варианте голливудской продукции», — сказала Останина.

Парламентарий добавила, что свыше 70% учащихся не прочли ни одной книги, не входящей в школьную программу.

Почти две трети выпускников российских школ, по словам Останиной, хотят учиться за границей. Качеством отечественного образования довольны 39% и не считают его хуже западного. О желании навсегда уехать из России заявили 53% подростков.

«Все это — тревожные симптомы, говорящие о том, что в воспитании наших детей есть большие проблемы, и они заполняются иностранным влиянием», — указала депутат.

Законы об иноагентах, подчеркнула Останина, не решат проблему. В школы и вузы она предложила вернуть «воспитательную компоненту».