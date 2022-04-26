Путин присвоил звание Героя России депутату Делимханову

Депутат Государственной думы Адам Делимханов получил звание Героя России. Соответствующий указ 26 апреля подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что Делимханов получил звание за проявленные мужество и героизм в ходе специальной операции России на Украине.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля, Путин назвал ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседнего государства.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в середине марта сообщил, что Делимханов не стал отсиживаться, а лично прибыл в зону боевых действий.