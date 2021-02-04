Депутатов Госдумы оценили по влиянию на бизнес-процессы
Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов составил рейтинг депутатов Госдумы, деятельность которых оказала наибольшее влияние на развитие бизнеса в прошлом году. С результатами ознакомился «ФедералПресс».
Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возглавил рейтинг. На второй позиции председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Тройку лидеров замкнули глава Комитета по природным ресурсам Николай Николаев и член Комитета по труду Олег Шеин.