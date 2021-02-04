Депутатов Госдумы оценили по влиянию на бизнес-процессы

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возглавил рейтинг. На второй позиции председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Тройку лидеров замкнули глава Комитета по природным ресурсам Николай Николаев и член Комитета по труду Олег Шеин.