Депутатов Челябинска перевели на дистанционный режим работы

«Регламент работы думы позволяет нам вводить такой формат», — пояснили в пресс-службе.

Первое удаленное заседание проведут 31 марта, а голосование пройдет заочно.

«Посчитали и поняли, что если все 49 депутатов придут, получится больше 50 человек и решили не рисковать», — отметил источник в думе.

Спикер Законодательного собрания области Владимир Мякуш уточнил, что решение о заседании 26 апреля примут сегодня после консультации с медиками. На нем должны присутствовать 60 депутатов.