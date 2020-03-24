Депутатов Челябинска перевели на дистанционный режим работы
В городской думе Челябинска решили перенести сессии и заседания в дистанционный формат. Решение связано с режимом повышенной готовности в регионе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу думы.
«Регламент работы думы позволяет нам вводить такой формат», — пояснили в пресс-службе.
Первое удаленное заседание проведут 31 марта, а голосование пройдет заочно.
«Посчитали и поняли, что если все 49 депутатов придут, получится больше 50 человек и решили не рисковать», — отметил источник в думе.
Спикер Законодательного собрания области Владимир Мякуш уточнил, что решение о заседании 26 апреля примут сегодня после консультации с медиками. На нем должны присутствовать 60 депутатов.