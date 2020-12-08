Депутатам снова предложат сделать 31 декабря выходным днем

Законопроект о выходном дне 31 декабря снова предложили внести на рассмотрение в Госдуму. Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Они хотят добиться переноса нерабочего дня с 8 января.

«Законопроект направлен на отнесение 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней», — сказано в пояснительной записке, опубликованной в Telegram-канале главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослава Нилова.

Депутаты предлагают с 2024 года перенесли выходной день с 8 января на 31 декабря. Это позволит оставить неизменным количество праздничных дней. Нилов отметил, что законопроект внесут на рассмотрение в ГД 8 декабря. Предыдущую инициативу о выходном 31 декабря в Госдуме не поддержали.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил в регионе 31 декабря нерабочим днем. Он пояснил, что выходной позволит жителям нормально подготовиться к празднику, купить все необходимое к торжеству. Также 31 декабря не придется работать жителям Костромской, Белгородской, Курской и Владимирской областей, Татарстана и Крыма.