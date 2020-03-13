Депутатам ЛДПР посоветовали сбривать усы и бороды

Депутатам ЛДПР из-за угрозы распространения коронавируса порекомендовали сбрить усы и бороды. Им также запретили обниматься и целоваться при встрече — на карантин уже ушли 11 членов партии.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР. Там пояснили, что на карантин ушли те депутаты, которые за последнее время побывали в странах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, а также те, кто общался с такими людьми. Всего от общества самоизолировались 11 человек.

Действует запрет на поцелуи и рукопожатия, поездки за границу. Всем рекомендуется сбривать усы и бороды, так как волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы Пресс-служба ЛДПР.

В ЛДПР отметили, что собрания фракции и совещания с Владимиром Жириновским проводятся в усеченном формате. Ограничения коснулись и интервью — теперь их дают по большей части онлайн.

12 марта Владимир Жириновский обвинил одного из членов ЛДПР в нарушении карантина. Депутат Сергей Катасонов недавно вернулся из Франции, но не самоизолировался на две недели. Вместо этого он пришел в Госдуму во время обсуждения законопроекта по поправкам в Конституцию страны. Позже туда же приехал и президент России Владимир Путин. Вирусолог рассказал «360», что риск того, что глава государства мог заразиться коронавирусом, очень мал, так как он не находился в непосредственной близости от Катасонова.