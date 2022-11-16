Общество 16 ноября 2022, 20:25 Депутата Саралиева наградили орденом Александра Невского за переговоры с Украиной Глава Чечни Кадыров: депутата Госдумы Саралиева наградили орденом Александра Невского Telegram

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Депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева наградили орденом Александра Невского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, политик удостоился такой награды за переговоры с Украиной по обмену пленными.

Кадыров отметил, что переговоры — тонкая работа, и Саралиев прекрасно с ней справился.

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«Как известно, переговорные мероприятия имеют определенные сложности и весьма непредсказуемы, поэтому данный процесс требует от задействованных максимальной выдержки и полной самоотдачи», — написал он.

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В официальной формулировке орден вручили за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Кроме этого, орденом Мужества наградили депутата Госдумы Ахмеда Догаева.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин впервые со времен СССР присвоил звание «Мать-героиня» президентским указом. В числе награжденных оказалась жена Кадырова — Медни.

Звание «Мать-героиня» присуждают при соблюдении ряда условий. Среди них — наличие десяти и более живых, родных по крови детей, младшему из которых должно быть больше года. Все носители титула получат по миллиону рублей. Также им вручат орден и грамоту.