Депутату Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

Депутату Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Об этом сообщил его адвокат Константин Лазарев, написало РИА «Новости».

«Следствие подало в Басманный суд Москвы ходатайство о запрете определенных действий. Следователь просит запретить моему подзащитному покидать жилище с 23:00 по московскому времени по 07:00, а также общаться с другими фигурантами дела», — добавил адвокат.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности 25 ноября. Следствие считает, что в конце октября парламентарий убил в Саратовской области лося, а потом он и еще несколько человек разделали тушку животного.

В машине Рашкина правоохранители обнаружили труп животного, топор и ножи. Поначалу депутат отрицал убийство животного, но впоследствии сознался.

В начале декабря парламентарий был на допросе в СК и дал подписку о неразглашении, написало РИА «Новости».

Следственный комитет завел в его отношении уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота группы лиц по предварительному сговору».

Рашкину грозит от трех до пяти лет тюрьмы, а также штраф до миллиона рублей или в размере зарплаты за три-пять лет.