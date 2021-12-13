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    13 декабря 2021, 15:09

    Депутату Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

    Адвокат сообщил о предъявлении обвинения в незаконной охоте депутату Рашкину

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Депутату Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Об этом сообщил его адвокат Константин Лазарев, написало РИА «Новости».

    Депутату Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

    «Следствие подало в Басманный суд Москвы ходатайство о запрете определенных действий. Следователь просит запретить моему подзащитному покидать жилище с 23:00 по московскому времени по 07:00, а также общаться с другими фигурантами дела», — добавил адвокат.

    Рашкина лишили депутатской неприкосновенности 25 ноября. Следствие считает, что в конце октября парламентарий убил в Саратовской области лося, а потом он и еще несколько человек разделали тушку животного.

    В машине Рашкина правоохранители обнаружили труп животного, топор и ножи. Поначалу депутат отрицал убийство животного, но впоследствии сознался.

    В начале декабря парламентарий был на допросе в СК и дал подписку о неразглашении, написало РИА «Новости».

    Следственный комитет завел в его отношении уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота группы лиц по предварительному сговору».

    Рашкину грозит от трех до пяти лет тюрьмы, а также штраф до миллиона рублей или в размере зарплаты за три-пять лет.