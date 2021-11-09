Депутата Рашкина проверили на полиграфе

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прошел проверку на полиграфе, чтобы рассказать о том, как в его машине оказались останки лося. По его словам, заключение ассоциации полиграфологов показало, что он не врет.

Также парламентарий заявил, что готов сотрудничать со следствием и готов к любым экспертизам, а для участия в следственных действиях снятие с него депутатской неприкосновенности не нужно, сообщил «Интерфакс».

Рашкин добавил, что уведомил об этом главу СК РФ Александра Бастрыкина. По его словам, проверку на полиграфе он прошел специально, чтобы снять все вопросы.

«Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах», — добавил он.

Заключение, в частности, подтвердило, что он был уверен, что охота на лося была законной.

При этом юрист, который сотрудничает с КПРФ, заявил агентству, что итоги проверки на полиграфе не могут стать доказательством по уголовному делу.

Ситуацию вокруг дела об охоте в Саратовской области накануне обсудили в руководстве КПРФ. По словам секретаря ЦК партии Александра Ющенко, участники совещания определили, что от ответственности по делу никто не уклоняется.

Машину с Рашкиным за рулем остановили ночью 29 октября недалеко от поселка Лысые Горы. При осмотре в багажнике обнаружили части туши лося. Депутат заявил, что подобрал убитое животное во время прогулки и вез останки в полицию. Вместе с Рашкиным в машине был его друг Александр Гношев.

Рашкин отказался пройти медосвидетельствование, пояснив, что может стать жертвой возможных провокаций.

Из его автомобиля, кроме туши лося, изъяли, в частности, нож и топор. Позже у места, где разделывали лося, были найдены ружье и охотничий билет на имя Рашкина. Неподалеку были обнаружены также стреляная пуля и гильза. Их принадлежность устанавливается.

По факту обнаружения убитого лося было возбуждено дело о незаконной охоте. Расследование находится на контроле центрального аппарата СК.