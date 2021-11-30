Депутата Рашкина положили в больницу

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, лишенного неприкосновенности из-за дела о незаконной охоте, положили в больницу. Парламентарию предстоит плановая операция. Информацию об этом «360» подтвердила пресс-секретарь политика Надежда Веселова.

Представительница Рашкина не стала разглашать подробности о проблемах депутата со здоровьем. При этом она опровергла сообщения о том, что у Рашкина якобы возникли проблемы на нервной почве.

«Все, что пишут про обострение какой-то нервной болезни, — это все ерунда. Это плановая операция, которую он даже перенес из-за всей вот это катавасии, которая была на прошлой неделе. Ничего общего ни с какими нервами это не имеет», — сообщила Веселова.

Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте после того, как его остановили в лесу под Саратовом и нашли в машине тушу убитого лося. Депутат отрицал свою вину, заявив, что подобрал мертвое животное по дороге и вез в полицию. От медосвидетельствования он отказался. Позже он все-таки сознался в убийстве лося, объяснив, что поначалу солгал, так как боялся подставить приятеля, с которым был на охоте. При этом он заверил, что тогда был трезв, добавив, что пьяным за руль никогда не садится. Позже Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

Адвокат Алексей Краснов ранее рассказал «360», что наказание для Рашкина по части первой статьи 258 УК РФ о незаконной охоте может составить до двух лет лишения свободы. Депутата также могут привлечь к административной ответственности из-за отказа проходить медосвидетельствование.