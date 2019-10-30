Депутата Прикамья возмутили сборы денег с родителей школьников

Родители опубликовали в Сети пост, в котором рассказали, что должны сдавать деньги на нужды школы.

«Были на собрании в школе. На собрании родительский комитет избираем, а после начинается: „Надо то, надо это поменять“, сумма приличная собирается с родителей — больше 1000 рублей», — сказано в сообщении.

Депутат думы города Ольга Шестакова назвала сбор денег цинизмом, поскольку на образование выделяют большую часть бюджета.

«Бюджет Чайковского округа составляет 2,5 миллиарда рублей. Из них 1,8 млрд рублей „съедает“ образование. Начальника управления образования города Остренко Елену Михайловну попрошу прокомментировать, почему родители должны сдавать деньги на канцелярию и туалетную бумагу», — сказала депутат.

Представители администрации города посчитали запись информационным вбросом: «Если подобная ситуация имела место быть, то, думаю, граждане обратились бы, как мы их просили, в управление образования с конкретными фактами, а не анонимно в соцсетях стали писать».