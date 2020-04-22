Депутата обвинили в оскорблении полицейского в Оренбургской области

По данным издания, фигурантом уголовного дела стал 36-летний депутат от ЛДПР Вячеслав Ширнин, получивший мандат в 2019 году. Уточняется, что в минувшие выходные он публично оскорбил сотрудника полиции, который находился при исполнении обязанностей. Народный избранник признал свою вину. В областном отделении фракции и законодательном собрании региона пока не прокомментировали поступок коллеги.