Общество 27 июня 2023, 18:14 Депутата Лантратова поддержала идею создания фонда поддержки многодетных семей

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Создание фонда поддержки многодетных семей было бы отличной мерой поддержки. Об этом RT рассказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что поддержке семей с тремя и более детьми нужно уделять пристальное внимание. В частности, многие семьи даже не знают, какие именно льготы им положены. Поэтому фонд помог бы им, информируя многодетные семьи об их возможностях.

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«То есть знать все эти семьи, вести их, помогать. Но, на мой взгляд, это должен быть негосударственный социально ориентированный фонд. Такую правовую поддержку многодетным может оказывать и специализирующаяся на теме НКО», —отметила депутат.

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