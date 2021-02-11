Депутата красноярского заксобрания арестовали

Депутата Законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина заключили под стражу по решению суда. Его заподозрили в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«В настоящее время в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых он оказал противодействие, пытаясь скрыть предметы, подлежащие изъятию», — рассказали в региональном следкоме.

Козина заключили под стражу до 6 апреля 2021 года. Отмечается, что в ближайшем будущем депутату предъявят обвинение.