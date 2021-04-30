Депутата Коми уличили в немужском поведении после конфликта с главой республики

Поступок депутата от КПРФ Олега Михайлова, который записал диалог с главой Коми Владимиром Уйбой, осудили представители медицины. Главный врач КРКБ Рамазан Абакаров в разговоре с «360» заявил, что парламентарий поступил не по-мужски.

«Мы с коллегами считаем, что это диалог двух мужчин и записывать этот диалог на улице неэтично. Считаем, что оскорблять нашего коллегу <…> некорректно в этом случае для мужчины. В чем трусость его, я не понимаю, и где он струсил, тоже не видел», — сказал Абакаров.

Он напомнил, что Владимир Уйба всю жизнь посвятил медицине, принимал непосредственное участие в ликвидации последствий различных катаклизмов, «является заслуженным работником многих республик, в том числе в РФ».

«Хочется спросить оппонента, что он полезного сделал для общества и россиян», — поинтересовался Абакаров.

Он подчеркнул, что счел поступок Михайлова непозволительным и немужским, как и прилюдное унижение и оскорбление Уйбы перед депутатами.

Скандал разгорелся после выпада, который депутат парламента Коми, допустил в сторону главы республики. Он назвал Уйбу «законченным трусом». Позже депутат заявил, что чиновник предложил ему выйти на улицу и решить дело «по-мужски». Беседу с Уйбой Михайлов записал на диктофон. Запись разошлась в СМИ.