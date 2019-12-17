Депутата из Переславля-Залесского исключили из партии из-за подозрения в убийстве
С Корниловым работают следователи. Убийство Павла Чередникова расследует местный СК. В Следственном комитете подтвердили, что тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти было найдено на остановке общественного транспорта в Троицкой Слободе в субботу, 14 декабря.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель», — добавили в СК.
Следствие считает, что мужчины были знакомы. Они вместе распивали спиртное, а потом Корнилов по не известной пока причине набросился на собутыльника, избил его и задушил.
Коллеги-депутаты единогласно сняли с Корнилова полномочия. Решение было принято 17 декабря.