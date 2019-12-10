Депутата Госдумы увезли на «скорой» с заседания

Во вторник, 10 декабря, депутата Госдумы от Челябинской области и председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова увезли на машине «скорой помощи» в больницу. Об этом он сам сообщил в Instagram.

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Бурматова увезли прямо с пленарного заседания, так как врачи заподозрили острый аппендицит.

«Спасибо хирургам! Все сделали четко! Забрали прямо с работы, операция прошла успешно», — написал депутат под своим фото в больнице.

Депутат рассчитывает выйти на работу уже в понедельник, 16 декабря. До этого времени он планирует работать прямо из больницы, так как, по его словам, в комитете много важных дел, а также семь законопроектов на принятие.