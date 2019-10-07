Депутата Госдумы Юмашеву допросили в ФБР. Сенатор Джабаров объяснил, что будет дальше

Сенатор Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, назвал допрос Инги Юмашевой в США «хулиганством». Кроме того, это нарушение всех действующих норм.

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«Госпожа Юмашева летела в Америку на конкретное мероприятие. Она не находится под санкциями. Летела она однозначно с дипломатическим паспортом. То есть по сути — лицо неприкосновенное. И американцы считают, что они могут позволить себе допрашивать лицо с дипломатическим паспортом без объяснения причин российской стороне», — оценил ситуацию сенатор.

По мнению Джабарова, если бы что-то подобное касалось бы американского конгрессмена или сенатора, крику было бы на весь мир. По отношению же к россиянке мир предпочел хулиганство не заметить.

«Я знаю, что МИД России отправил ноту протеста. Наверняка Госдума выразит протест. Но в принципе все равно это становится опасным, потому что люди все чаще и чаще говорят — а зачем вообще проводить какие-то мероприятия на территории США, если они используют свою территорию для решения своих непонятно каких национальных задач? А именно — по дискредитации граждан, в том числе дипломатов, и вообще», — добавил Джабаров.

Он уверен, что ситуация еще окажется предметом отдельного разбирательства. Не исключено, что Россия предпримет ответные меры в отношении США.

«Что касается ответных мер, то будем смотреть. Как минимум это будет жесткая нота», — заключил сенатор.