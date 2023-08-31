Общество 31 августа 2023, 22:52 Депутата Госдумы экстренно госпитализировали в Москве Депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве Pxhere

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В Москве экстренно госпитализировали депутата Государственной думы Сергея Сокола. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении парламентария.

Как указано, медики диагностировали у него обострение после перенесенного перитонита. Сейчас, по данным издания, депутат находится в реанимационном отделении.

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По информации источника агентства, вечером 31 августа депутату резко стало плохо. Сокол находится в реанимации московского госпиталя имени А. А. Вишневского. Медики собрали консилиум.

Сергей Сокол в конце июля попал в городскую больницу Абакана с перитонитом. Врачи вовремя сделали ему операцию. Тогда депутат находился в реанимации около недели, затем еще несколько дней он провел в больнице под наблюдением врачей. О своей выписке из медучреждения Сокол сам сообщил в социальных сетях 1 августа.